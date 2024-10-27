Цены на нефть могут упасть из-за сдержанности Израиля в ударах по Ирану

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Ожидается, что цены на нефть упадут, когда торги возобновятся в понедельник 28 октября, поскольку ответный удар Израиля по Ирану на выходных обошел нефтяную и ядерную инфраструктуру Тегерана и не нарушил энергоснабжение.

Об этом сообщает Reuters.

На прошлой неделе фьючерсы на нефть марки Brent и американскую West Texas Intermediate выросли на 4% в ходе волатильной торговли, поскольку рынки оценивали цены в условиях неопределенности относительно степени реакции Израиля на иранскую ракетную атаку 1 октября и выборы в США в следующем месяце.

Однако удары Израиля в субботу 26 октября обошли нефтяную инфраструктуру страны.

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"Рынок может вздохнуть с большим облегчением; известное неизвестное, что было окончательным ответом Израиля на действия Ирана, решено", - заявил Гарри Чилингуирян, руководитель группы аналитиков Onyx, в LinkedIn.

Чилингирян ожидает, что премия за геополитический риск, которая была заложена в ценах на нефть, быстро сдуется, и Brent вернется к уровню 74-75 долларов за баррель.

Сырьевой аналитик UBS Джованни Стауново также ожидает снижения цен на нефть в понедельник, поскольку реакция Израиля на нападение Ирана оказалась сдержанной.

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Напомним:

США внимательно следят за "теневым флотом" танкеров РФ, Ирана и Венесуэлы, которые перевозят санкционную нефть и осуществляют перегрузку с корабля на корабль в водах Юго-Восточной Азии.