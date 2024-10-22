За рік біля Малайзії сталося кілька вибухів тіньового флоту санкційної нафти

США уважно стежать за "тіньовим флотом" танкерів РФ, Ірану та Венесуели, які перевозять санкційну нафту та здійснюють перевантаження з корабля на корабель у водах Південно-Східної Азії.

Про це повідомив головний енергетичний представник Державного департаменту США Джеффрі Пайєтт, пише Bloomberg.

"Для морських держав Південно-Східної Азії важливо зважати на ризики, пов’язані з операціями цього тіньового флоту. Це старі судна, часто з сумнівною страховкою та незрозумілою історією безпеки", – зазначив він.

За останній рік біля узбережжя малайзійського регіону Джохор утворилася велика група танкерів тіньового флоту. Вони здійснюють перевантаження з судна на судно, щоб приховати походження вантажу або очікують на нове завдання.

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Уже сталося кілька інцидентів, зокрема зіткнення та вибухи, що змусило експертів попереджати про ризик великого розливу нафти, який може призвести до екологічної катастрофи.

Пайєтт зустрівся з владою та офіційними особами в Сінгапурі під час свого візиту, але не мав прямих переговорів з урядом Малайзії. Група суден біля узбережжя країни, ймовірно, є найбільшим скупченням тіньового флоту у світі та перевозить нафту з Ірану, Венесуели та Росії. Іранська нафта, яка прямує до Китаю, часто маскується під малайзійське походження.

Прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім заявив місцевим ЗМІ на початку цього року, що немає "жодних доказів" того, що судна, пов'язані з Іраном, здійснюють перевантаження нафти поблизу країни.

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