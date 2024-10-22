За рік біля Малайзії сталося кілька вибухів тіньового флоту санкційної нафти
США уважно стежать за "тіньовим флотом" танкерів РФ, Ірану та Венесуели, які перевозять санкційну нафту та здійснюють перевантаження з корабля на корабель у водах Південно-Східної Азії.
Про це повідомив головний енергетичний представник Державного департаменту США Джеффрі Пайєтт, пише Bloomberg.
"Для морських держав Південно-Східної Азії важливо зважати на ризики, пов’язані з операціями цього тіньового флоту. Це старі судна, часто з сумнівною страховкою та незрозумілою історією безпеки", – зазначив він.
За останній рік біля узбережжя малайзійського регіону Джохор утворилася велика група танкерів тіньового флоту. Вони здійснюють перевантаження з судна на судно, щоб приховати походження вантажу або очікують на нове завдання.
Уже сталося кілька інцидентів, зокрема зіткнення та вибухи, що змусило експертів попереджати про ризик великого розливу нафти, який може призвести до екологічної катастрофи.
Пайєтт зустрівся з владою та офіційними особами в Сінгапурі під час свого візиту, але не мав прямих переговорів з урядом Малайзії. Група суден біля узбережжя країни, ймовірно, є найбільшим скупченням тіньового флоту у світі та перевозить нафту з Ірану, Венесуели та Росії. Іранська нафта, яка прямує до Китаю, часто маскується під малайзійське походження.
Прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім заявив місцевим ЗМІ на початку цього року, що немає "жодних доказів" того, що судна, пов'язані з Іраном, здійснюють перевантаження нафти поблизу країни.