"Долина грез", которая не поставила военную форму на 27 миллионов, не доказала ошибку в суде

Хозяйственный суд города Киева отказал ООО "Компания „Долина грез" в просьбе признать недействительным договор поставки военной формы, заключенный с департаментом гражданской защиты и оборонной работы Киевской облгосадминистрации.

Об этом говорится в решении суда от 2 октября.

Предприятие мотивировало свои исковые требования тем, что оно ошиблось относительно существенных условий договора, в связи с чем не имело никакой возможности выполнить договор.

Как установил суд, 1 ноября 2022 года департамент гражданской защиты и оборонной работы Киевской облгосадминистрации заказал "Долине мечты" форменную одежду для военных на 38 млн грн. Речь идет о зимних костюмах (комплект из ветровлагозащитных штанов и двух курток), зимних ботинках с высокими берцами, перчатках и термобелье.

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В то же время, фирма поставила лишь часть товара на общую сумму 11,4 млн грн. То есть другую часть на 26,6 млн грн заказчик не получил.

26 декабря 2022 года департамент ОГА направил "Долине мечты" претензию, в которой сообщил о расторжении договора и требовал в течение 5 дней оплатить штрафные санкции. Это соглашение "Долина грез" пыталась признать недействительным в суде.

Суд отметил, что подрядчик частично осуществил поставку товара, то есть выполнял договор, и соответственно был осведомлен о том, какой именно товар необходимо было поставлять. Поэтому утверждение "Долины грез" о невозможности выполнения договора из-за несогласования индивидуальных признаков товара не соответствует действительности.

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Кроме того, суд пришел к выводу, что предприятие не доказало в контексте статей Гражданского кодекса Украины и Хозяйственного процессуального кодекса Украины аргументы, с которыми закон связывает признание сделок недействительными.

В частности "Долина грез" не предоставила доказательств, подтверждающих факт ошибки, в результате которой произошло неправильное восприятие фактических обстоятельств сделки. Что в свою очередь могло повлиять на волеизъявление предприятия. А ошибка вследствие собственной халатности или неправильного его толкования не является основанием для признания сделки недействительной.

Учредителем ООО "Компания „Долина грез" является Игорь Грилюк. В открытых источниках указано, что в Киеве действует интернет-магазин "Долина грез", который торгует офисными принадлежностями и канцелярией. Компания и интернет-магазин имеют одинаковые телефоны.

Напомним:

В июле 2024 года Хозяйственный суд города Киева взыскал 1,3 млн грн штрафа и 968 тыс грн пени с ООО "Компания „Долина грез", которое не смогло своевременно и в полном объеме поставить Киевской ОГА форму для военных.

Причем прокуратура хотела взыскать с компании через суд 1,38 млн грн пени и 1,86 млн грн штрафа.

В то же время суд обратил внимание на цену договора, поведение ООО "Долина грез", его имущественное положение. А также учел, что размер штрафных санкций почти в 4 раза превышает размер чистой прибыли фирмы от реализации товаров за 2022 и 2023 годы.

И, учитывая принцип справедливости, баланса интересов сторон, пришел к выводу об уменьшении размера пени и штрафа на 30%.