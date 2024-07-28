Суд оштрафував фірму, яка не поставила Київській ОДА форму для військових на 27 мільйонів

Господарський суд міста Києва стягнув 1,3 млн грн штрафу та 968 тис грн пені з ТОВ "Компанія "Долина мрій", яке не змогло своєчасно і повному обсязі поставити Київській ОДА форму для військових.

Про це йдеться в рішенні суду від 17 липня.

1 листопада 2022 року департамент цивільного захисту та оборонної роботи Київської облдержадміністрації замовив "Долині мрій" формений одяг для військових на 38 млн грн.

Згідно з "Прозорро", йдеться про зимові костюми (комплект з вітровологозахисніх штанів та двох курток), зимові черевики з високими берцями, рукавиці та термобілизну. Підряд "Долина мрій" отримала без конкуренції.

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Згідно з договором, термін поставки товару - впродовж 30 календарних днів з дня укладення угоди, але не пізніше 10 грудня 2022 року.

Як з’ясував суд, фірма поставила лише частину товару на загальну суму 11,4 млн грн. Тобто іншу частину на 26,6 млн грн замовник не отримав.

26 грудня 2022 року департамент ОДА направив "Долині мрій" претензію, в якій повідомив про розірвання договору та вимагав протягом 5 днів сплатити штрафні санкції.

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Фірма відповіла, що не змогла виконати в повному обсязі зобов`язання щодо повної та своєчасної поставки товару через дію форс-мажорних обставин.

В подальшому прокуратура та чиновники пішли до суду з вимогою стягнути з компанії 1,38 млн грн пені та 1,86 млн грн штрафу.

Суд встановив, що "Долина мрій", відповідаючи на претензію про сплату штрафних санкцій та розірвання договору, вказала про дію форс-мажорних обставин лише з посиланням на лист Торгово-промислової палати України від 28.02.2022. І не підтвердила неможливість виконувати свої зобов`язання за договором у передбачені ним строки саме внаслідок дії воєнного стану.

Крім того, договір укладений 01.11.2022, тобто під час дії воєнного стану, а лист ТПП України був опублікований за 8 місяців до цього. Тому посилання на нього є необґрунтованими та безпідставними.

Водночас суд звернув увагу на ціну договору, поведінку ТОВ "Долина мрій", його майновий стан. А також врахував, що розмір штрафних санкцій майже в 4 рази перевищує розмір чистого прибутку фірми від реалізації товарів за 2022 та 2023 роки.

І, враховуючи принцип справедливості, балансу інтересів сторін, суд дійшов висновку про зменшення розміру пені та штрафу на 30%, відповідно, призначив стягнути з компанії 1,3 млн грн штрафу та 968 тис грн пені.

Засновником ТОВ "Компанія "Долина мрій" є Ігор Грилюк. У відкритих джерелах вказано, що в Києві діє інтернет-магазин "Долина мрій", який торгує офісним приладдям та канцелярією. Компанія та інтернет-магазин мають однакові телефони.

Економічна правда