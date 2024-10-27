Из-за боевых действий обесточивания происходили в 5 областях

За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Как отмечают, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги выключалось оборудование на одной из подстанций, что привело к обесточиванию подстанций и бытовых и промышленных потребителей.

В Днепропетровской области в результате обстрела территории подстанции выключалось оборудование, при этом обесточивались бытовые потребители и водоканал. Питание восстановлено.

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В Донецкой области из-за боевых действий выключались воздушные линии, обесточивались подстанция и бытовые потребители.

В Сумской области во время воздушной тревоги из-за атаки дронов обесточивались подстанции, бытовые потребители, энергетические объекты и местная промышленность. Питание восстановлено.

Напомним:

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