"Укренерго" отримало перший великий трансформатор: компанія очікує ще 20

Фото: Укренерго

Перший великий трансформатор поперечного регулювання для однієї з підстанцій 750 кВ отримала НЕК "Укренерго" в рамках проекту REPOWER від Світового банку.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Як йдеться в повідомленні, це допоможе посилити надійність передачі електроенергії від електростанцій до мереж обленерго.

Зазначається, що новий трансформатор дозволить збільшити обсяг передачі електроенергії у період сезонного зростання споживання. Встановлення нового потужного трансформатора – зменшує експлуатаційні витрати, а також забезпечує надійну схему живлення для близько 300 тисяч споживачів.

Реклама:

У найближчі місяці, після завершення виробництва, очікується надходження ще близько 20 потужних трансформаторів, придбаних за кошти Світового банку.

"Це обладнання постачається за рахунок гранту на суму 247 мільйонів доларів від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF). Він фінансується 17 донорами, включаючи Канаду, Швецію і Швейцарію", - розповіли в "Укрнерго".

Нагадаємо:

Реклама:

Раніше у рамках проекту REPOWER "Укренерго" отримало спеціальні транспортні засоби, що теж допоможуть українським енергетикам у ремонті та відновленні пошкоджених мереж.