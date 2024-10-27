Промышленные прибыли Китая продолжают падение из-за дефляции

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Прибыли промышленных компаний Китая в сентябре сокращались быстрее, чем месяцем ранее. Дефляционное давление подрывает прочность корпоративных финансов.

Об этом сообщает Bloomberg.

В прошлом месяце промышленная прибыль крупных китайских компаний упала на 27,1% по сравнению с предыдущим годом после снижения на 17,8% в августе, сообщило Национальное бюро статистики.

За первые девять месяцев 2024 года прибыль снизилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. На данные за сентябрь 2024 года "повлияли такие факторы, как высокая база за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении бюро.

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Как сообщается, прибыли промышленности в Китае являются ключевым показателем финансового состояния заводов, шахт и коммунальных предприятий, который может повлиять на их инвестиционные решения в ближайшие месяцы. Снижение прибылей стало символом проблем, с которыми сталкивается экономика Китая, что побудило к таким мерам, как снижение процентных ставок с конца сентября.

Высший законодательный орган страны проведет долгожданную сессию в Пекине с 4 по 8 ноября, поскольку инвесторы ожидают одобрения дальнейших фискальных стимулов для возрождения роста.

Экономисты ожидают, что на заседании будет подтвержден план рефинансирования долгов местных органов власти и выпуск суверенных облигаций для вливания капитала в банки.

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Напомним:

Глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила, что годовой экономический рост Китая может упасть "значительно ниже" 4%, если страна не проведет реформы для стимулирования внутреннего потребления.