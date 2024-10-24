Річне зростання економіки Китаю може впасти "значно нижче" 4% – голова МВФ

Голова МВФ Крісталіна Георгієва попередила, що річне економічне зростання Китаю може впасти "значно нижче" 4%, якщо країна не проведе реформи для стимулювання внутрішнього споживання.

Про це пише агентство Reuters.

Велика перешкода для підвищення впевненості китайських споживачів — це проблемний сектор нерухомості.

За словами Георгієвої, необхідно вжити заходів для розв'язання цієї проблеми.

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Найбільший у світі виробник лазерних датчиків планує кинути виклик в суді міністерству оборони США.

Китайські автовиробники можуть більш ніж удвічі збільшити свої виробничі потужності електромобілів за кордоном, щоб уникнути імпортних мит і задовольнити попит на ринках.

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