Китай выразил обеспокоенность по поводу тарифов и санкций на встрече в США
Китай выразил обеспокоенность по поводу тарифов США и санкций, связанных с Россией, во время встречи экономической рабочей группы двух стран в Вашингтоне.
Об этом сообщило Министерство финансов Китая, передает Reuters.
Заместитель министра финансов Китая Ляо Минь также представил корзину мер стимулирования, которую вторая по величине экономика мира (Китай) недавно развернула во время встречи с заместителем министра финансов США Джеем Шамбо, говорится в сообщении министерства финансов КНР.
Ляо, который находится в столице США на ежегодном собрании Международного валютного фонда и Всемирного банка, также провел беседу вежливости с министром финансов Джанет Йеллен после заседания Экономической рабочей группы.
Напомним:
Китайские хакеры, которые взломали систему Verizon, атаковали телефоны людей, связанных с кампанией кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис.
Европейский Союз и Китай договорились в ближайшее время провести дальнейшие переговоры относительно возможных альтернатив тарифов на электромобили китайского производства.