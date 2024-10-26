Китай выразил обеспокоенность по поводу тарифов и санкций на встрече в США

Китай выразил обеспокоенность по поводу тарифов США и санкций, связанных с Россией, во время встречи экономической рабочей группы двух стран в Вашингтоне.

Об этом сообщило Министерство финансов Китая, передает Reuters.

Заместитель министра финансов Китая Ляо Минь также представил корзину мер стимулирования, которую вторая по величине экономика мира (Китай) недавно развернула во время встречи с заместителем министра финансов США Джеем Шамбо, говорится в сообщении министерства финансов КНР.

Ляо, который находится в столице США на ежегодном собрании Международного валютного фонда и Всемирного банка, также провел беседу вежливости с министром финансов Джанет Йеллен после заседания Экономической рабочей группы.

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Напомним:

Китайские хакеры, которые взломали систему Verizon, атаковали телефоны людей, связанных с кампанией кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис.

Европейский Союз и Китай договорились в ближайшее время провести дальнейшие переговоры относительно возможных альтернатив тарифов на электромобили китайского производства.

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