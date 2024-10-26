Китайські хакери атакували телефони, пов'язані з кампанією Гарріс – Reuters
Китайські хакери, які зламали систему Verizon, атакували телефони людей, пов'язаних з кампанією кандидата в президенти від Демократичної партії Камали Гарріс.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.
За повідомленнями ЗМІ, об'єктами атак також стали кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп і його кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венс.
Кампанія Трампа не підтвердила, що телефони Трампа і Венса були атаковані.
Виданню Reuters вдалось отримати інформацією про кібератаку на кампанію Камали Гарріс від анонімного джерела.
Цього тижня кампанія Трампа отримала інформацію про те, що Трамп і Венс були серед низки людей в уряді і поза ним, чиї телефонні номери стали мішенню через проникнення в телефонні системи Verizon (VZ.N), що відкриває нові вкладки, йдеться в повідомленні Times.
Найбільша телекомунікаційна компанія США Verizon заявила, що їй відомо про спробу атакувати американські телекомунікаційні компанії і зібрати розвідувальну інформацію, компанія додала, що співпрацює з правоохоронними органами.