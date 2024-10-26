Авиаперевозчик Delta судится с CrowdStrike из-за обновления, которое вызвало массовые сбои в полетах

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Авиакомпания Delta Air Lines подала в суд иск против фирмы по кибербезопасности CrowdStrike, после того, как глобальный сбой в июле вызвал массовые отмены рейсов, что обошлось перевозчику в более чем 500 млн долл.

Об этом сообщает Reuters.

Инцидент, произошедший 19 июля, привел к отмене авиарейсов по всему миру и нанес ущерб отраслям по всему миру, включая банки, здравоохранение, медиа-компании и гостиничные сети.

В иске Delta, поданном в Высший суд округа Фултон, ошибочное обновление программного обеспечения от CrowdStrike названо "катастрофическим" и сказано, что компания "навязала своим клиентам непроверенные и ложные обновления, что привело к сбою в работе более 8,5 млн. компьютеров на базе Windows по всему миру".

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Авиаперевозчик, который заявил, что покупает продукты CrowdStrike с 2022 года, сообщила, что сбой заставил ее отменить 7 000 рейсов, что повлияло на 1,3 миллиона пассажиров в течение пяти дней.

Delta заявила, что в рамках своего ИТ-планирования и инфраструктуры она инвестировала миллиарды долларов "в лицензирование и создание одних из лучших технологических решений в авиационной отрасли". CrowdStrike поставил это под сомнение.