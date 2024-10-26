Европейский инвестиционный банк планирует выделить грант на 12 миллионов евро

Во время встречи с представителями ЕИБ и Еврокомиссии было объявлено и подписано заявление о намерениях предоставления грантового финансирования на сумму 12 млн евро, как часть финансирования проекта по созданию системы экстренной помощи ЕС 112 в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Общая помощь в рамках проекта будет состоять из гранта объемом 12 млн евро и займа на 40 млн евро. Инициатива предусматривает создание современных колл-центров и ИТ-инфраструктуры, что позволит привести украинские службы экстренной помощи в соответствие с европейскими стандартами.

В сообщении отмечается, что объем портфеля совместных с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) проектов в государственном и частном секторе является крупнейшим за все годы сотрудничества и достигает более 7 млрд евро. С начала полномасштабной войны объем предоставленных инвестиций ЕИБ во всех направлениях - около 2 млрд евро.

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Напомним:

Есть предварительные договоренности с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) по привлечению донорских средств на строительство водозабора из реки Южный Буг и магистрального водопровода в Николаев.