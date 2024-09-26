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Європейський інвестиційний банк надасть кошти на будівництво водогону до Миколаєва

Четвер, 26 вересня 2024, 16:54 - Артур Крижний

Є попередні домовленості з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) щодо залучення донорських коштів на будівництво водозабору з річки Південний Буг і магістрального водогону до Миколаєва.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Для Миколаєва знайшли технічне рішення - постачання води з річки Інгулець. Цього року уряд виділив загалом 384 млн грн для фінансування стабільної подачі технічної води до Миколаєва цим шляхом", - написав він.

Водночас прем'єр наголосив, що довгострокове розв'язання проблеми полягає в будівництві водозабору з річки Південний Буг і магістрального водогону до обласного центру. Орієнтовна вартість реалізації проєкту близько 8,8 млрд грн.

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Шмигаль заявив, що вже є попередні домовленості з партнерами, зокрема з Європейським інвестиційним банком, щодо залучення донорських коштів на цей проєкт, тому він розраховує на його швидку реалізацію.

Шмигаль ЄІБ
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