Финансовый надзорный орган FATF в очередной раз отказался вносить Россию в "черный" список

На заседании 21-25 октября Международная группа по противодействию отмыванию денег (FATF) оставила в силе свое решение приостановить членство РФ в организации.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сайт организации.

Очередная попытка Украины усилить ограничения против РФ провалилась из-за противодействия Китая, Индии, Саудовской Аравии и Южной Африки и Бразилии.

Сообщается, что предложение Украины было отложено для сбора дополнительных доказательств.

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В то же время на этом пленарном заседании FATF добавила в так называемый серый список Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан. В то же время из этого перечня выбыл Сенегал.

В обращении к FATF Украина отмечала финансовое и военное сотрудничество России со странами высокого риска, такими как Северная Корея и Иран, а также финансирование частных военных группировок, таких как группа "Вагнер", и их незаконные действия.

Речь шла также об использовании Россией Telegram-каналов и криптовалют для финансирования терроризма и отмывания денег, полученных от товаров, украденных во время вторжения в Украину.

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В "черном" списке FATF находятся три государства: Северная Корея, Иран и Мьянма.

Напомним:

Международная группа по противодействию отмыванию денег (FATF) 22 октября в очередной раз не смогла включить Россию в "черный" список.