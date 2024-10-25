Крупнейшая экономика Европы демонстрирует признаки стабилизации

Прогноз деловой активности в Германии улучшился в октябре. По мнению аналитиков, это стало дополнительным свидетельством того, что экономический спад в стране может закончиться.

Об этом сообщает Bloomberg.

Индикатор ожиданий института Ifo вырос до 87,3 с 86,4 в сентябре. Это самый высокий показатель с июня и лучше, чем прогнозировали экономисты.

Привлеченные к производству компании говорят, что текущая ситуация ухудшилась, но они ожидают улучшения в ближайшие месяцы

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Однако позитивные сигналы поступают от сферы услуг, где компании, в частности в сфере туризма, ИТ, логистики, сообщают об улучшении деятельности

Отмечается, что показатель подал предыдущие четыре месяца, и его рост является позитивным сигналом.

Хотя настроение в крупнейшей экономике Европы остается подавленным, есть по крайней мере некоторые признаки стабилизации, отмечает агентство.

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Опросы S&P Global в четверг показали, что экономика частного сектора сокращается более медленными темпами, а более сильный рост в секторе услуг компенсирует слабость в производстве.

Напомним:

Федеральное правительство Германии ожидает на 12,6 миллиарда евро меньше налоговых поступлений до 2028 года, поскольку страна пытается восстановить рост экономики.

Экономисты считают, что в третьем квартале ВВП Германии сократился на 0,1%, как и во втором - это означает техническую рецессию.