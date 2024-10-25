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Расходы на оборону с начала года достигли 1,3 триллиона: 57% от всех трат из госбюджета

Пятница, 25 октября 2024, 18:45 - Виктор Волокита

Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны а январь-сентябрь 2024 года составляют 1,3 трлн грн, это 57,6% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

В частности, из них в сентябре использовано из госбюджета 146,9 млрд грн.

Средства были направлены на:

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  • денежное обеспечение для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
  • приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
  • медицинское обеспечение;
  • другие расходы для обеспечения деятельности соответствующих органов и формирований.

"Безопасность и оборона остается абсолютным приоритетом и самой большой статьей расходов государственного бюджета. Военные расходы покрываются исключительно за счет внутренних поступлений и заимствований", - рассказали в министерстве. 

Напомним:

С начала 2024 года Министерство финансов Украины продало военных облигаций на более 300 млрд грн, которые пошли в государственный бюджет.

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Экономическая правда
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