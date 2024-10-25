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Крупнейший производитель ветряных турбин в мире увеличил квартальную прибыль в 43 раза

Пятница, 25 октября 2024, 18:06 - Алексей Артемчук

Компания Goldwind Science & Technology сообщила о росте чистой прибыли в третьем квартале до 405,3 млн юаней (56,9 млн долл), что в 43 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что выручка Goldwind выросла на 52% в годовом исчислении - до 15,6 млрд юаней.

Таких результатов компании удалось достичь благодаря снижению себестоимости продукции и быстрому развитию чистой энергетики в Китае.

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Китай имеет крупнейший в мире рынок ветроэнергетики, в котором есть по меньшей мере 10 основных игроков, которые продолжают снижать цены на турбины.

Многие наращивают зарубежные продажи, чтобы извлечь выгоду из своего конкурентного преимущества, а Goldwind является крупнейшим экспортером турбин среди своих китайских коллег.

Сообщается, что прибыль компании выросла вследствие снижения стоимости стали - ключевого материала для ее продукции.

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Успех Goldwind подкреплен ведущим в мире расширением возобновляемых источников энергии в Китае. За первые девять месяцев года страна установила 39,1 ГВт ветроэнергетики, что выше 33,5 ГВт за тот же период в 2023 году.

Ожидается, что в 2024 году общий прирост составит 82 ГВт.

Напомним:

В Китае мощность солнечных и ветряных электростанций впервые превысила мощность угольных электростанций.

Китай энергетика бизнес
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