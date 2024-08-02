Потужність зеленої енергетики у Китаї вперше більша ніж у вугільних станцій

Rystad Energy

У Китаї потужність сонячних і вітряних електростанцій вперше перевищила потужність вугільних електростанцій.

Про це повідомляє Rystad Energy.

Потужність китайських джерел відновлюваної енергетики, а саме сонячних і вітряних електростанцій, вперше перевищила потужність вугільних.

Повідомляється, що починаючи з 2020 року, у Китаї стабільно додають по 100 ГВт нової генерації СЕС і ВЕС, що в останні три-чотири роки перевищувало показник нової вугільної генерації.

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У 2023 році показник нової генерації з відновлювальних джерел вийшов на історичні 293 ГВт.

Зазначається, що водночас вугільна енергетика рухається у протилежному напрямку. Якщо минулого року в мережу додали приблизно 40 ГВт вугільної енергії, то у першій половині 2024 року цей показник упав до 8 ГВт.

"Це поворотний момент як для Китаю, так і для глобального енергетичного переходу. Країна на шляху до втрати своєї репутації як найбільшого у світі виробника парникових газів. Ця зміна може стати видатним досягненням, потенційно перетворивши Китай із залежного від вугілля гіганта на лідера у сфері чистої енергії", – вважає старший аналітик Rystad Energy Сіменг Денг.

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В повідомленні додають, що Китай – найбільший виробник електроенергії у світі.

У 2023 році загальна встановлена потужність китайських електростанцій становила 2,92 ТВт, з яких 1,26 ТВт відновлюваних джерел енергії, у тому числі 376 ГВт вітряних електростанцій і 425 ГВт сонячних електростанцій.

Нагадаємо:

Державна електромережева корпорація Китаю (State Grid Corp. of China) збільшить інвестиції у свою мережу на 13% до рекордних $83 млрд у 2024 році.