Mercedes-Benz сообщил о снижении прибыли в более чемдва раза: причины

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Чистая прибыль Mercedes-Benz составила 1,7 млрд евро, по сравнению с 3,7 млрд евро в 2023 году.

Об этом сообщает Financial Times.

Акции немецкого автопроизводителя упали более чем на 3% на новостях о том, что рентабельность его автомобильного подразделения снизилась до 4,7% в третьем квартале по сравнению с 12,4% годом ранее.

Чистая прибыль составила 1,7 млрд евро по сравнению с 3,7 млрд евро годом ранее, а выручка снизилась на 6,7% до 34,5 млрд евро. Продажи в Китае упали на 17%, а в Германии - на 25%.

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За последние три месяца Mercedes-Benz уже дважды снижал свой годовой прогноз прибыли, в то время, как большинство других крупных европейских конкурентов также испытали трудности.

Ранее на этой неделе Volvo Cars вдвое уменьшила свой прогноз годового роста продаж, а в сентябре Volkswagen второй раз за три месяца снизил свой годовой прогноз.

Сообщается, что Renault остается единственным автопроизводителем в Европе, который сохранил свои финансовые цели на весь год.

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Маржа Mercedes-Benz пострадала после того, как компания была вынуждена предложить потребителям стимулы из-за замедления мирового спроса на электромобили и финансовой поддержки дилеров в Китае, где расходы на предметы роскоши пострадали от экономического спада.

Mercedes-Benz сообщил о 31-процентном падении продаж чистых электромобилей в последнем квартале в годовом исчислении, в то время как продажи гибридов с подзарядкой выросли на 10%.

Напомним:

В сентябре 2024 года количество регистраций новых автомобилей в Европе упало на 6,1% до 809 163 единиц.