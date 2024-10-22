Продаж нових авто в Європі падає кілька місяців поспіль вперше за два роки: причини

У вересні 2024 року кількість реєстрацій нових автомобілів в Європі впала на 6,1% до 809 163 одиниць.

Про це повідомляє Європейська асоціація автовиробників (ACEA).

Востаннє кількість реєстрацій авто знижувалась протягом кількох місяців поспіль у середині 2022 року.

За дев'ять місяців 2024 року продаж нових автомобілів сягнув майже восьми млн одиниць.

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У Франції кількість реєстрацій нових авто впала на 11,1%, в Італії – на 10,7%, а в Німеччині – на 7%. Водночас в Іспанії нових автомобілів побільшало на 6,3%.

Хоча у вересні на частку електромобілів припадало 17,3% автомобільного ринку ЄС, проти 14,8% минулого року, з початку року обсяги впали на 5,8%, а загальна частка ринку зменшилася до 13,1% з 14% минулого року.

Кількість реєстрацій гібридних автомобілів із підзарядкою у вересні також скоротилася на 22,3%. Продаж бензинових автомобілів впав на 17,9%.

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Нагадаємо:

У серпні 2024 року в Євросоюзі попит на автомобілі був найнижчим за три роки, а продажі електромобілів впали на 44%.