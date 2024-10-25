Продажи смартфонов Apple в Китае упали, а конкурента Huawei - взлетели

Продажи iPhone Apple в Китае в третьем квартале 2024 года снизились на 0,3%, тогда как конкурент Huawei продемонстрировал рост на 42%.

Об этом сообщает Reuters.

Apple вышла на второе место с долей рынка 15,6%, что на 0,5% меньше, чем в 2023 году, в то время как Huawei заняла третье место с 15,3%, набрав 4,2%.

Компания Vivo, которая в основном продает бюджетные телефоны, стала лидером с долей рынка 18,6%.

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Такие контрастные показатели стали следствием возвращения Huawei в премиум-сегмент в прошлом году с серией Mate 60, оснащенной чипом отечественного производства.

Китайский технологический гигант бросил вызов позициям Apple, выпустив в начале этого года свою последнюю модель Pura 70.

Apple столкнулась с трудностями в Китае, в том числе с ограничениями на использование iPhone некоторыми государственными учреждениями.

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В третьем квартале частично помог новый iPhone 16, который появился в продаже 20 сентября. В тот же день Huawei выпустила конкурентный продукт - телефон, складывающийся втрое.

В целом продажи смартфонов в Китае за третий квартал выросли на 3,2% до 68,78 млн единиц.

Напомним:

Apple удалось увеличить продажи iPhone 16 в Китае на 20% за первые три недели по сравнению с прошлой моделью за тот же период 2023 года.