Продажі iPhone 16 у Китаї зросли на 20%, попри потужну конкуренцію

Apple вдалося збільшити продажі iPhone 16 у Китаї на 20% за перші три тижні порівняно з минулою моделлю за той самий період 2023 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

iPhone 16 дебютував у вересні і поки що перевершує свого попередника за продажами. Також споживачі продовжують купувати дорожчі моделі: продажі моделей iPhone 16 Pro і Pro Max зросли на 44% порівняно з торішніми моделями.

Проблеми, повʼязані з виробництвом минулої моделі iPhone 15, могли обмежити початкові продажі цих смартфонів на ринку Китаю. Крім того, на попит вплинула конкуренція з боку китайської Huawei, яка запустила в той час Mate 60.

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Аналітики попереджали, що iPhone 16 може погано продаватися в Китаї, зважаючи на відсутність місцевого партнера, який би забезпечив роботу функцій ШІ. Пекін заборонив продаж таких моделей, розроблених за кордоном, а це означає, що Apple, можливо, доведеться заручитися підтримкою місцевого партнера, наприклад, Baidu Inc.

Попри гарний старт у Китаї, iPhone 16 цього року може стикнутися з жорсткою конкуренцією від місцевих виробників. Vivo анонсувала новий флагман X200 Pro, Huawei, як очікується, представить нове покоління пристроїв Mate у листопаді, а Xiaomi Corp. та Oppo планують оновити свої лінійки до кінця року.

Повідомляється, що Китай залишається найбільшим і найбільш конкурентним ринком смартфонів у світі.

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