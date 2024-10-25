ЕС и Китай проведут дополнительные переговоры по альтернативам тарифам на электромобили

Европейский Союз и Китай договорились в ближайшее время провести дальнейшие переговоры относительно возможных альтернатив тарифов на электромобили китайского производства.

Об этом сообщает Reuters.

На следующей неделе ЕС намерен ввести дополнительные тарифы до 35,3% на электромобили, произведенные в Китае, после завершения антисубсидийного расследования, но заявил, что переговоры могут продолжиться и после этого.

Обе стороны рассматривают возможные минимальные ценовые обязательства китайских производителей или инвестиции в Европу в качестве альтернативы тарифам.

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"Руководители договорились, что дальнейшие технические переговоры состоятся в ближайшее время", - заявила Еврокомиссия после видеозвонка между руководителем торгового представительства ЕС Валдисом Домбровскисом и министром торговли Китая Ван Вентао.

Европейская комиссия, которая осуществляет надзор за торговой политикой Европейского Союза, состоящего из 27 стран, уже провела восемь раундов технических переговоров с китайскими коллегами и заявила, что остаются значительные пробелы.

Домбровскис и Ван подтвердили свою приверженность к поиску взаимоприемлемого решения, которое должно обеспечить равные правила игры на рынке ЕС и быть совместимым с правилами Всемирной торговой организации, говорится в сообщении Комиссии.

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Напомним:

Представители ЕС проголосовали в пятницу за введение тарифов в размере до 45% на электромобили из Китая, что, в случае вступления в силу, усилит торговую напряженность в отношениях с Пекином.

BMW боится потерять китайский рынок, и поэтому просит правительство выступить против введения тарифов на электромобили из Китая.