ЦБ РФ поднял ключевую ставку до рекордных 21%

Центральный Банк России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Такой вариант повышения ставки фигурировал в прогнозах аналитиков, однако большинство экспертов ожидали повышения на 1 процентный пункт - до 20%.

"Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты", - говорится в сообщении.

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ЦБ РФ отмечает, что требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания. ЦБ России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

Предыдущий максимум ключевой ставки (20%) был установлен в феврале 2022 года.

Напомним:

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Центробанк РФ 13 сентября в седьмой раз повысил ключевую ставку с июля 2023 года до 19%.