Высоцкий: Оснований для подорожания картофеля до 50 гривен нет

Сейчас нет оснований для прогнозирования цены картофеля в 50 грн/кг, поскольку текущая цена уже покрывает себестоимость и позволяет импорт.

Такое убеждение во время брифинга в Медиацентре Украина выразил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передает Укринформ.

"Сейчас цены на картофель такие: 20 грн/кг - оптовая цена, и 30 грн/кг - в рознице, которые являются постоянными в течение двух недель. Мы считаем, что они не будут меняться. Оснований для цены 50 грн/кг нет. Нынешняя цена является достаточной, чтобы покрывать себестоимость даже в условиях уменьшения урожайности, а также она позволяет импортировать", - сказал Высоцкий.

По его словам, урожай картофеля по сравнению с прошлым годом уменьшился на 18%, или на 4 млн т, что является существенным в пересчете на страну. Уменьшение урожая он объясняет влиянием засухи, что также повлияло и на цены.

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Вместе с тем Высоцкий дал разъяснения относительно спекуляции на теме импорта. Украина импортирует незначительные объемы картофеля по сравнению с отечественным производством. Поэтому несколько десятков тысяч тонн импортируемого картофеля достаточно для стабилизации роста цен и даже его остановки.

Кроме того, по словам чиновника, оснований для удешевления также нет. Нынешняя цена будет ориентиром с определенным потенциальным подорожанием уже ближе к весне на 15%, ведь добавятся накладные расходы на хранение.

Напомним:

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В Украине цены на картофель почти втрое выше прошлогодних, хотя традиционно в течение первого осеннего месяца они не повышались, поскольку продолжается активная уборка урожая.