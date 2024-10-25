В Украине существенно выросла стоимость зимних шин: за сколько можно купить комплект

В 2024 году отмечаются заметные изменения на рынке зимней резины и дисков в Украине. Общей тенденцией стал рост цен почти во всех категориях.

Об этом свидетельствуют данные платформы OLX.

Наиболее существенное повышение стоимости, по сравнению с сентябрем 2023 года, зафиксировано в сегменте новых и подержанных автошин, а также новых дисков 13 и 14 радиусов.

Самые высокие цены наблюдаются на шины и диски большего радиуса. Так, медианная цена на новые шины 21 радиуса составляет 10 287 грн, а на подержанные – 4 тыс. грн, что на 200 грн дешевле аналогичного периода 2023 года.

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Новые диски такого же размера стоят в среднем 14,5 тыс. грн, что на 500 грн дешевле аналогичного периода 2023 года, а подержанные – 13 713 грн. В 2023 году их средняя стоимость составила 10 971 грн.

В OLX также добавили, что спрос на зимние шины и диски, особенно осенью 2024 года, превысил показатели прошлого года. Количество объявлений и отзывов выросло почти во всех категориях, что свидетельствует об активизации рынка.

Новые диски обойдутся владельцам авто с колесами 14 радиуса – 1,15 тыс. грн, 15 радиуса – 1,5 тыс. грн, для 16 радиуса – 3 147 грн.

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А вот б/у диски можно приобрести значительно дешевле, например, за 700 грн за диск 14 радиуса.

Цены на колеса в сборе также показывают тенденцию к росту. Для 13 радиуса стоимость новых колес увеличилась с 1 814 до 3,8 тыс. грн, а подержанных так и осталось на уровне 2 тыс. грн.

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Напомним:

За 9 месяцев с начала года украинцы приобрели 50,1 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, что на 60% больше, чем в прошлом.