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В Украине резко вырос импорт подержанных авто до 5 лет: самые популярные - электрокары

Вторник, 22 октября 2024, 11:45 - Виктор Волокита
 

За 9 месяцев с начала года украинцы приобрели 50,1 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, что на 60% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Укравтопром.

В пресс-службе напомнили, что с января по сентябрь 2024г. свою первую регистрацию в Украине прошли 176 тыс. легковых авто с пробегом. 

Следовательно, авто возрастом до 5 лет составляли более 28% от этого количества.

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Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили - 40%.

Далее следуют:

  • бензиновые авто - 39%;
  • дизельные - 10%;
  • гибридные - 7%;
  • авто с ГБО - 4%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:

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  1. TESLA Model Y - 3231 ед;
  2. TESLA Model 3 - 2885 ед;
  3. HYUNDAI Kona - 1635 ед;
  4. NISSAN Rogue - 1622 ед;
  5. MAZDA CX5 - 1598 ед;
  6. VOLKSWAGEN Tiguan - 1429 ед;
  7. VOLKSWAGEN Golf - 1144 ед;
  8. NISSAN Leaf - 1078 ед;
  9. KIA Niro - 998 ед;
  10. AUDI Q5 - 966 ед.

Напомним:

В сентябре автопарк Украины пополнили более 5,7 тыс. авто с дизельными двигателями. Это на 26% меньше, чем в прошлом году.

авто
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