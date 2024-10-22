В Украине резко вырос импорт подержанных авто до 5 лет: самые популярные - электрокары

За 9 месяцев с начала года украинцы приобрели 50,1 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, что на 60% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Укравтопром.

В пресс-службе напомнили, что с января по сентябрь 2024г. свою первую регистрацию в Украине прошли 176 тыс. легковых авто с пробегом.

Следовательно, авто возрастом до 5 лет составляли более 28% от этого количества.

Реклама:

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили - 40%.

Далее следуют:

бензиновые авто - 39%;

дизельные - 10%;

гибридные - 7%;

авто с ГБО - 4%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:

Реклама:

TESLA Model Y - 3231 ед; TESLA Model 3 - 2885 ед; HYUNDAI Kona - 1635 ед; NISSAN Rogue - 1622 ед; MAZDA CX5 - 1598 ед; VOLKSWAGEN Tiguan - 1429 ед; VOLKSWAGEN Golf - 1144 ед; NISSAN Leaf - 1078 ед; KIA Niro - 998 ед; AUDI Q5 - 966 ед.

Напомним:

В сентябре автопарк Украины пополнили более 5,7 тыс. авто с дизельными двигателями. Это на 26% меньше, чем в прошлом году.