В Украине резко вырос импорт подержанных авто до 5 лет: самые популярные - электрокары
Вторник, 22 октября 2024, 11:45 -
За 9 месяцев с начала года украинцы приобрели 50,1 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, что на 60% больше, чем в прошлом году.
Об этом сообщает Укравтопром.
В пресс-службе напомнили, что с января по сентябрь 2024г. свою первую регистрацию в Украине прошли 176 тыс. легковых авто с пробегом.
Следовательно, авто возрастом до 5 лет составляли более 28% от этого количества.
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Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили - 40%.
Далее следуют:
- бензиновые авто - 39%;
- дизельные - 10%;
- гибридные - 7%;
- авто с ГБО - 4%.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:
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- TESLA Model Y - 3231 ед;
- TESLA Model 3 - 2885 ед;
- HYUNDAI Kona - 1635 ед;
- NISSAN Rogue - 1622 ед;
- MAZDA CX5 - 1598 ед;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 1429 ед;
- VOLKSWAGEN Golf - 1144 ед;
- NISSAN Leaf - 1078 ед;
- KIA Niro - 998 ед;
- AUDI Q5 - 966 ед.
Напомним:
В сентябре автопарк Украины пополнили более 5,7 тыс. авто с дизельными двигателями. Это на 26% меньше, чем в прошлом году.
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