Китай усиливает контроль над военными товарами, поступающими в Россию

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Китай подчеркнул усилия страны по ограничению нелегального экспорта военных товаров в Россию, поскольку Пекин хочет быть нейтральным игроком на фоне войны в Украине.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на Министерство торговли Китая.

Официальный представитель китайского Минторга Хэ Яньдун напомнил, что с 1 декабря власти вводят новую систему экспортного контроля, в рамках которой продажи дронов будут возможны только при условии получения лицензии от правительства.

Заявление было сделано во время саммита БРИКС в Казани, Россия, где президент Китая Си Цзиньпин заявил президенту России Владимиру Путину, что "глубокие" отношения между двумя странами не изменятся, несмотря на турбулентность в мировой геополитике.

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"С начала украинского кризиса Китай несколько раз вводил меры контроля в отношении дронов и ясно заявил, что гражданские дроны не должны незаконно использоваться в военных целях", - сказал Хэ Яньдун.

Чиновник добавил, что китайские власти намерены ужесточить практику выдачи лицензий, а также усилить инспекции, чтобы не допускать "незаконного экспорта". По новым правилам, экспортерам придется раскрывать конечных получателей БПЛА или компонентов к ним.

Сообщается, что остается непонятным, насколько широко будут применяться китайские меры экспортного контроля за продукцией двойного назначения.

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Напомним:

Правительство Китая обнародовало правила экспортного контроля для товаров двойного назначения после ужесточения санкций США.