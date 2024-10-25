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На Южно-Украинской АЭС от сети отключался атомный блок – МАГАТЭ

Пятница, 25 октября 2024, 12:24 - Артур Крыжный

На Южно-Украинской АЭС команде МАГАТЭ сообщили, что во вторник вечером энергоблок №1 был отключен от сети примерно на четыре часа.

Об этом говорится в релизе МАГАТЭ.

Все из-за ошибочного сигнала к системам защиты блока, при этом системы безопасности реактора не активировались. Причины этого инцидента сейчас расследуют.

Сейчас реактор, один из трех на станции, снова поставляет энергию в сеть.

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Напомним:

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 21 октября продолжили мониторинговую миссию на одной из подстанций, которая является критически важной для работы украинских АЭС.

АЭС
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