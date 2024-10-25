На Южно-Украинской АЭС от сети отключался атомный блок – МАГАТЭ
Пятница, 25 октября 2024, 12:24 -
На Южно-Украинской АЭС команде МАГАТЭ сообщили, что во вторник вечером энергоблок №1 был отключен от сети примерно на четыре часа.
Об этом говорится в релизе МАГАТЭ.
Все из-за ошибочного сигнала к системам защиты блока, при этом системы безопасности реактора не активировались. Причины этого инцидента сейчас расследуют.
Сейчас реактор, один из трех на станции, снова поставляет энергию в сеть.
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Напомним:
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 21 октября продолжили мониторинговую миссию на одной из подстанций, которая является критически важной для работы украинских АЭС.
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