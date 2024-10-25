Для АРМА оценили картины Медведчука: одна из самых дешевых - его портрет

Фото: АРМА

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) получило независимую оценку 136 арестованных картин, которые принадлежали бывшему нардепу Виктору Медведчуку.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

ЧП "Тендер онлайн" оценило их в почти 4 млн грн.

Среди самых дорогих работ:

Реклама:

392, 5 тыс грн - Композиция с лодками (автор неизвестен)

374, 4 тыс грн - Полдень в Крыму (автор - Витиковский Лев)

349 тыс грн - Тройка (автор - Стойлов Константин)

284, 8 тыс грн - Лошади (автор неизвестен)

170,1 тыс грн - Акт или испанка (автор - Сергей Резниченко)

170,1 тыс грн - Натюрморт со стулом (автор - Сергей Резниченко)

175,8 тыс грн - Девушка с арбузом (автор - Сергей Резниченко)

107,3 тыс грн - Горный пейзаж (автор - Михаил Сапатюк)

71,5 тыс грн - Крымский аромат (автор - Муравская Наталья)

60,7 тыс грн - Рождественский день в Ждениеве (Герц Юрий)

54, 2 тыс грн - Мишки в сосновом лесу (автор неизвестен)

Одной из самых дешевых картин является портрет Медведчука (автор - Гарбар М) за 5,2 тыс грн.

Отмечается, что каждую картину с фото и соответствующей оценкой впоследствии можно будет увидеть на "Прозорро. Продажи".

По заключению экспертов Национального художественного музея Украины, эти картины не имеют культурной и исторической ценности, поэтому могут быть реализованы на аукционе.

Реклама:

Нацагентство планирует каждую картину разбить на отдельный лот.

Напомним:

Эксперты Национального художественного музея Украины осмотрели всего 285 картин. Из них - 149 картин признаны такими, которые имеют культурную и историческую ценность. Эти 149 картин должны были быть переданы в украинские музеи, но законопроект №11280-1 об особенностях управления культурными ценностями и другими активами не набрал достаточного количества голосов среди народных депутатов.

Коллекция часов Виктора Медведчука была оценена в 10,6 млн грн.