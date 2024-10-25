Все разделы
Укр / Рус

Для АРМА оценили картины Медведчука: одна из самых дешевых - его портрет

Пятница, 25 октября 2024, 11:16 - Виктор Волокита
 
Фото: АРМА

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) получило независимую оценку 136 арестованных картин, которые принадлежали бывшему нардепу Виктору Медведчуку. 

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

ЧП "Тендер онлайн" оценило их в почти 4 млн грн. 

Среди самых дорогих работ: 

Реклама:
  • 392, 5 тыс грн - Композиция с лодками (автор неизвестен)
  • 374, 4 тыс грн - Полдень в Крыму (автор - Витиковский Лев)
  • 349 тыс грн - Тройка (автор - Стойлов Константин)
  • 284, 8 тыс грн - Лошади (автор неизвестен)
  • 170,1 тыс грн - Акт или испанка (автор - Сергей Резниченко)
  • 170,1 тыс грн - Натюрморт со стулом (автор - Сергей Резниченко)
  • 175,8 тыс грн - Девушка с арбузом (автор - Сергей Резниченко)
  • 107,3 тыс грн - Горный пейзаж (автор - Михаил Сапатюк) 
  • 71,5 тыс грн - Крымский аромат (автор - Муравская Наталья)
  • 60,7 тыс грн - Рождественский день в Ждениеве (Герц Юрий)
  • 54, 2 тыс грн - Мишки в сосновом лесу (автор неизвестен)

Одной из самых дешевых картин является портрет Медведчука (автор - Гарбар М) за 5,2 тыс грн.

Отмечается, что каждую картину с фото и соответствующей оценкой впоследствии можно будет увидеть на "Прозорро. Продажи". 

По заключению экспертов Национального художественного музея Украины, эти картины не имеют культурной и исторической ценности, поэтому могут быть реализованы на аукционе. 

Реклама:

Нацагентство планирует каждую картину разбить на отдельный лот. 

Напомним:

Эксперты Национального художественного музея Украины осмотрели всего 285 картин. Из них - 149 картин признаны такими, которые имеют культурную и историческую ценность. Эти 149 картин должны были быть переданы в украинские музеи, но законопроект №11280-1 об особенностях управления культурными ценностями и другими активами не набрал достаточного количества голосов среди народных депутатов. 

Коллекция часов Виктора Медведчука была оценена в 10,6 млн грн.

АРМА Медведчук аукцион
Реклама:
Материалы по теме
АРМА продало партию средств для защиты растений на несколько миллионов 23 октября 2024, 14:20
Почему следует создать госпредприятие по менеджменту арестованными активами 22 октября 2024, 14:09
АРМА продало последние часы Медведчука 14 октября 2024, 19:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте