Для АРМА оценили картины Медведчука: одна из самых дешевых - его портрет
Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) получило независимую оценку 136 арестованных картин, которые принадлежали бывшему нардепу Виктору Медведчуку.
Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
ЧП "Тендер онлайн" оценило их в почти 4 млн грн.
Среди самых дорогих работ:
- 392, 5 тыс грн - Композиция с лодками (автор неизвестен)
- 374, 4 тыс грн - Полдень в Крыму (автор - Витиковский Лев)
- 349 тыс грн - Тройка (автор - Стойлов Константин)
- 284, 8 тыс грн - Лошади (автор неизвестен)
- 170,1 тыс грн - Акт или испанка (автор - Сергей Резниченко)
- 170,1 тыс грн - Натюрморт со стулом (автор - Сергей Резниченко)
- 175,8 тыс грн - Девушка с арбузом (автор - Сергей Резниченко)
- 107,3 тыс грн - Горный пейзаж (автор - Михаил Сапатюк)
- 71,5 тыс грн - Крымский аромат (автор - Муравская Наталья)
- 60,7 тыс грн - Рождественский день в Ждениеве (Герц Юрий)
- 54, 2 тыс грн - Мишки в сосновом лесу (автор неизвестен)
Одной из самых дешевых картин является портрет Медведчука (автор - Гарбар М) за 5,2 тыс грн.
Отмечается, что каждую картину с фото и соответствующей оценкой впоследствии можно будет увидеть на "Прозорро. Продажи".
По заключению экспертов Национального художественного музея Украины, эти картины не имеют культурной и исторической ценности, поэтому могут быть реализованы на аукционе.
Нацагентство планирует каждую картину разбить на отдельный лот.
Напомним:
Эксперты Национального художественного музея Украины осмотрели всего 285 картин. Из них - 149 картин признаны такими, которые имеют культурную и историческую ценность. Эти 149 картин должны были быть переданы в украинские музеи, но законопроект №11280-1 об особенностях управления культурными ценностями и другими активами не набрал достаточного количества голосов среди народных депутатов.
Коллекция часов Виктора Медведчука была оценена в 10,6 млн грн.