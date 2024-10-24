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Годовой рост экономики Китая может упасть "значительно ниже" 4% – глава МВФ

Четверг, 24 октября 2024, 20:24 - Артур Крыжный

Глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила, что годовой экономический рост Китая может упасть "значительно ниже" 4%, если страна не проведет реформы для стимулирования внутреннего потребления.

Об этом пишет агентство Reuters.

Большое препятствие для повышения уверенности китайских потребителей - это проблемный сектор недвижимости.

По словам Георгиевой, необходимо принять меры для решения этой проблемы.

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Напомним:

Крупнейший в мире производитель лазерных датчиков планирует бросить вызов в суде министерству обороны США.

Китайские автопроизводители могут более чем вдвое увеличить свои производственные мощности электромобилей за рубежом, чтобы избежать импортных пошлин и удовлетворить спрос на рынках.

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Китай
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Экономическая правда
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