Китайська компанія подасть до суду на Пентагон після того, як її внесли до чорного списку

Найбільший у світі виробник лазерних датчиків планує кинути виклик в суді міністерству оборони США.

Про це повідомляє Financial Times.

Китайська компанія Hesai планує подати до суду на уряд США після того, як Пентагон повернув її до чорного списку китайських компаній, пов'язаних з військовими.

Девід Лі, співзасновник і генеральний директор Hesai,, що компанія планує оскаржити рішення Пентагону в суді.

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"Ми не є військовою компанією ... ми не робимо внесок і не маємо жодних зв'язків з китайськими військовими або військовими структурами. Ми працюємо незалежно, вільно від урядового контролю або військового втручання", - сказав співзасновник і генеральний директор Hesai Девід Лі..

Оскільки відносини між двома наддержавами погіршилися до історичного мінімуму, Вашингтон посилив контроль над китайськими технологічними групами, які підтримують армію або можуть становити загрозу національній безпеці США.

Заходи включають обмеження доступу Китаю до передових технологій і обмеження участі Китаю в критично важливих об'єктах інфраструктури США. Ці кроки вдарили по китайському технологічному сектору, надавши нового імпульсу прагненню китайського лідера Сі Цзіньпіна до технологічної самодостатності.

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Хоча включення до чорного списку Міністерства оборони не заважає Hesai продавати продукцію в США, акції компанії, що котируються на біржі Nasdaq, постраждали, впавши майже наполовину з січня, коли вона вперше потрапила до цього списку.

Найбільший у світі виробник безпілотників DJI зі Шеньчженя та шанхайська група з виробництва мікросхем Advanced Micro-Fabrication Equipment також судяться з міністерством оборони через включення їх до того ж чорного списку, що й Hesai.

Очікується, що ці судові процеси стануть перевіркою того, чи зможуть китайські приватні компанії переконати американські суди в тому, що вони не пов'язані з китайською державою і військовими.

Представник оборонного відомства США заявив, що "Hesai продовжує відповідати вимогам для включення", але відмовився надати додаткову інформацію.

Нагадаємо:

США ввели санкції проти 6 компаній, 4 з яких за тренування китайської армії, а 1 за допомогу РФ в обході санкцій.