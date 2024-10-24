Нацбанк оштрафовал ПриватБанк на почти 2 млн грн: причина

Национальный банк применил меру воздействия к АО КБ "ПриватБанк" в виде штрафа на сумму 1,7 млн грн.

Об этом сообщает НБУ.

ПриватБанк был оштрафован за выявленные во время проведения планового выездного мониторинга нарушения законодательства, регулирующего деятельность платежных систем, использование платежных инструментов и схем выполнения платежных операций.

Нацбанк также оштрафовал ООО "Универсальный дата центр" за несвоевременное представление регулятору отчетности по вопросам деятельности на платежном рынке за июнь 2024 года на сумму 170 000 грн.

Реклама:

Оплатить штрафы учреждения обязаны в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.

Напомним:

Чистая прибыль государственного Приватбанка по итогам работы в январе-сентябре 2024 года составила 48,35 миллиарда гривен. Это на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Реклама: