Приватбанк отримав рекордний прибуток з початку року

Чистий прибуток державного Приватбанку за підсумками роботи у січні-вересні 2024 року становив 48,35 мільярда гривень. Це на 11,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

За результатами дев’яти місяців 2024 року прибуток банку до оподаткування сягнув 64,01 млрд грн.

З початку року кредитний портфель Приватбанку збільшився на 18,4%, перевищивши 108,99 млрд грн станом на кінець вересня.

Реклама:

"Якість кредитного портфелю обумовлює майже нульові витрати на формування додаткових резервів на покриття кредитних ризиків", - йдеться в повідомленні.

За підсумками дев’яти місяців 2024 року операційні витрати збільшились на 4,8% порівняно із аналогічним періодом минулого року.

Нагадаємо:

Реклама:

Загальний прибуток українських банків становив 119,44 млрд грн за 7 місяців цього року. Стабільно лідував Приватбанк: 37,16 млрд грн прибутку після оподаткування. На цей державний банк припадає 40% від загального прибутку всіх банків країни.