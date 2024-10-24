В правительстве спрогнозировали запуск евроколеи в европейские города
В 2025 году пассажирские поезда из Ужгорода уже смогут курсировать по пути евростандарта в Братиславу, Прагу, Вену Дрезден и Бухарест.
Об этом корреспонденту ЦТС сообщил заместитель министра финансов Украины Александр Кава.
В общем прокладки евроколеи на участке Чоп-Ужгород планируют закончить в начале III квартала 2025 года.
"Сейчас ведутся активные работы на участке Чоп-Ужгород, - сказал он. - Надеюсь, уже в следующем году из Ужгорода могут ездить пассажирские поезда по евроколеи в Братиславу и Прагу, Вену, Дрезден и Бухарест. Все возможности сделать это есть. А пассажиры будут проходить контроль на вокзале города Ужгород".
Напомним:
АО "Укрзализныця" выполнило часть работ по строительству европутей на участке Чоп - Ужгород - самого масштабного инфраструктурного проекта железной дороги в 2024 году.