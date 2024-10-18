"Укрзалізниця" виконала частину робіт по євроколії Чоп-Ужгород

АТ "Укрзалізниця" виконало частину робіт із будівництва євроколій на ділянці Чоп – Ужгород – наймасштабнішого інфраструктурного проєкту залізниці у 2024 році.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Перекладено 3,5 км широких колій на ділянці 8,3 км, що є частиною проєкту вузької колії завдовжки 22 км.

"Триває активна фаза будівництва євроколії між Чопом та Ужгородом. У рамках проєкту "Укрзалізниця" перекладає широку колію, вирівнюючи її на перегоні Струмківка - Чоп, де надалі також паралельно буде укладено євроколію. Вже перекладено 3,5 км колії із 8,3 км. необхідних", - розповіли в УЗ.

Реклама:

Роботи на широкій ділянці колії будуть завершені до кінця 2024 року, запевнили в "УЗ".

Повідомляється, що в рамках проєкту також буде відремонтовано міст, триває оновлення комунікацій.

"Протягом останнього року ми підготували всю базу для реалізації низки євроінтеграційних інфраструктурних проєктів. Зокрема, знайшли фінансування, розробили проєктно-кошторисну документацію, а деякі проєкти вже почали реалізовувати. Наймасштабнішим (інфраструктурним проєктом "УЗ" зараз – ІФ-У) є будівництво євроколій між Ужгородом та Чопом. "Укрзалізниця" має завершити проєкт у заплановані терміни", - цитує пресслужба голову правління "УЗ" Євгена Лященка.

Реклама:

Він зазначив, що пасажири та перевізники вже наступного року побачать позитивний ефект від запуску євроколій Чоп – Ужгород на вантажних та пасажирських маршрутах.

"Пасажири та перевізники вантажів наступного року вже відчують на собі його (проєкту євроколій Чоп - Ужгород, - ІФ-У) ефект. Адже це нові зручні пасажирські маршрути та ще більші логістичні можливості для вантажоперевезень", - сказав Лященко.

В "УЗ" нагадали, що між Ужгородом та Чопом функціонуватимуть дві паралельні колії: широка – 1520 мм та євроколія – 1435.

Загальна вартість проєкту – 1,3 млрд грн. Половину цієї суми буде профінансовано із фонду ЄС Connecting Europe Facilit (CEF). Проєкт став переможцем у конкурсі CEF у 2022 році.