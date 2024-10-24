Германия прогнозирует спад на налоговых поступлений на почти 13 миллиардов евро до 2028 года

Федеральное правительство Германии ожидает на 12,6 миллиарда евро меньше налоговых поступлений до 2028 года, поскольку страна пытается восстановить рост экономики.

Об этом сообщает Bloomberg.

Падение ожидаемых налоговых поступлений связано с более слабым экономическим ростом, что приводит к отклонениям в оценках.

Министр финансов Кристиан Линднер заявил, что последняя оценка налоговых поступлений, свидетельствует о том, что страна нуждается в повороте.

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"Мы не можем полагаться на то, что налоговые поступления будут продолжать поступать - нам нужен экономический рост", - сказал Линднер. "Пришло время сосредоточиться на том, что вернет нашу страну на путь к успеху: реальный сдвиг в сторону большего динамизма".

Дополнительные фискальные ограничения еще больше усложнят преодоление дефицита в более 10 миллиардов евро в бюджете на 2025 год, который был подписан правительством в июле и все еще требует одобрения нижней палаты парламента в ноябре и верхней палаты до конца года.

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Напомним:

Экономисты считают, что в третьем квартале ВВП Германии сократился на 0,1%, как и во втором - это означает техническую рецессию.

В августе 2024 года количество заказов на немецких заводах упало на 5,8% по сравнению с предыдущим месяцем, что превзошло ожидания.