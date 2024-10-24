Auchan выходит из России: уже нашли покупателя дочерней компании - СМИ

Auchan, одна из немногих французских сетей, которая до сих пор работала в РФ, нашла местного покупателя для выхода из России и перешла к финальной стадии переговоров.

Об этом сообщает агентство La Lettre.

По информации La Lettre, сеть Mulliez ведет финальные переговоры с местным покупателем для продажи своего российского филиала. Имя покупателя пока что не раскрывается, но подписание сделки может состояться в ближайшие недели.

Однако компании еще придется пройти через одобрение российских правительственных комиссий. Эти комиссии дают разрешение на продажу иностранных активов, часто пытаясь снизить цену в пользу местных покупателей, которые обычно близки к Кремлю.

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Auchan также принял политическое решение остаться в Украине, где у французского ритейлера 43 магазина, половина из которых - гипермаркеты.

Россия составляет около 10% дохода группы Auchan, или более 3 миллиардов евро. Продажи в России и Украине, которые снизились на 4,2% в прошлом году, повлияли на общие результаты Auchan Retail, которые упали на 2%, тогда как без этих стран рост составил бы 4%. Это еще больше ухудшило показатели, приведя к чистым убыткам в 378 миллионов евро за год.

Mulliez надеются, что этот выход из России не станет катастрофой. Если продавать только активы, российский филиал принесет менее 200 миллионов евро. Однако каждый из 94 гипермаркетов и 138 супермаркетов продается вместе со зданиями, что значительно увеличивает стоимость.

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Auchan спешит с продажей, ведь "налог на выход", введенный Кремлем, вырос с 10 до 15% и может достичь 35%, согласно российскому изданию РБК.