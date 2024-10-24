Китайская компания подаст в суд на Пентагон после того, как ее внесли в черный список

Крупнейший в мире производитель лазерных датчиков планирует бросить вызов в суде министерству обороны США.

Об этом сообщает Financial Times.

Китайская компания Hesai планирует подать в суд на правительство США после того, как Пентагон вернул ее в черный список китайских компаний, связанных с военными.

Дэвид Ли, соучредитель и генеральный директор Hesai, что компания планирует обжаловать решение Пентагона в суде.

Реклама:

"Мы не являемся военной компанией ... мы не делаем вклад и не имеем никаких связей с китайскими военными или военными структурами. Мы работаем независимо, свободно от правительственного контроля или военного вмешательства", - сказал соучредитель и генеральный директор Hesai Дэвид Ли.

Поскольку отношения между двумя сверхдержавами ухудшились до исторического минимума, Вашингтон усилил контроль над китайскими технологическими группами, которые поддерживают армию или могут представлять угрозу национальной безопасности США.

Меры включают ограничение доступа Китая к передовым технологиям и ограничение участия Китая в критически важных объектах инфраструктуры США. Эти шаги ударили по китайскому технологическому сектору, придав новый импульс стремлению китайского лидера Си Цзиньпина к технологической самодостаточности.

Реклама:

Хотя включение в черный список Министерства обороны не мешает Hesai продавать продукцию в США, акции компании, котирующиеся на бирже Nasdaq, пострадали, упав почти наполовину с января, когда она впервые попала в этот список.

Крупнейший в мире производитель беспилотников DJI из Шэньчжэня и шанхайская группа по производству микросхем Advanced Micro-Fabrication Equipment также судятся с министерством обороны из-за включения их в тот же черный список, что и Hesai.

Ожидается, что эти судебные процессы станут проверкой того, смогут ли китайские частные компании убедить американские суды в том, что они не связаны с китайским государством и военными.

Представитель оборонного ведомства США заявил, что "Hesai продолжает соответствовать требованиям для включения", но отказался предоставить дополнительную информацию.

Напомним:

США ввели санкции против 6 компаний, 4 из которых за тренировки китайской армии, а 1 за помощь РФ в обходе санкций.