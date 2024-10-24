Победа Трампа на выборах может нанести тяжелый удар по экономике Германии - Reuters

Германия больше всего проиграет, если Трамп вызовет торговую войну между США и Европой, а промышленная мощь Германии, которой раньше завидовали, потенциально может превратиться в острую уязвимость.

Об этом сообщает Reuters.

Бывший президент-республиканец Дональд Трамп обнародовал планы по введению общих тарифов от 10% до 20% практически на весь импорт, а также тарифов в размере 60% и более на товары из Китая, что, по его словам, будет способствовать росту производства в США.

Отчет немецкого экономического института IW, показал, что по сценарию, когда администрация Трампа введет тарифы на уровне 20% для ЕС, а блок ответит тем же, ВВП еврозоны упадет на 1,3% в 2027 и 2028 годах, а в Германии - на целых 1,5%.

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Негативное влияние на ВВП ЕС растет с 2025 по 2028 год, тогда как влияние на ВВП США сильнее в первые два года: падение ВВП составит 1,3% при тарифах 10% и 1,5% при тарифах 20% в 2025 году, как показало исследование.

Согласно последнему прогнозу МВФ, Германия, крупнейшая экономика Европы, в этом году станет единственной страной G7, экономика которой не будет расти два года подряд.

Немецкий экспорт сократился на 0,3% в 2023 году из-за слабого мирового спроса и геополитической напряженности. В этом году правительство ожидает сокращения на 0,1%.

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Сообщается, что немецкий экспорт в США может упасть на 14,9% по сценарию, когда США введут тарифы в размере 60% на товары из Китая и 20% на товары из других стран.

Особенно сильно пострадает немецкий экспорт автомобилей - на 32%, а также экспорт фармацевтической продукции - на 35%.

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Напомним:

Экономисты считают, что в третьем квартале ВВП Германии сократился на 0,1%, как и во втором - это означает техническую рецессию.

В августе 2024 года количество заказов на немецких заводах упало на 5,8% по сравнению с предыдущим месяцем, что превзошло ожидания.