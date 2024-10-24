Во Львове горел автобусный завод
Четверг, 24 октября 2024, 10:18 -
24 октября на территории Львовского автобусного завода вспыхнул пожар.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета. "Сегодня около 07:00 утра на одном из предприятий, которое арендовало помещение на территории Львовского автобусного завода, произошел пожар", - сообщили в пресс-службе.
Пожар произошел на производстве, площадью 400 кв.м. Именно в этом помещении было много стекловаты, поэтому был сильный дым от пожара.
Пожар ликвидировали, никто из людей не пострадал.
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Напомним:
24 октября из-за вражеских обстрелов повреждены железнодорожные пути на участке между Николаевом и Херсоном.
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