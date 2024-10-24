Через обстріли пошкоджено залізничні колії між Миколаєвом та Херсоном: УЗ залучила автобуси

Через ворожі обстріли пошкоджено залізничні колії на дільниці між Миколаєвом та Херсоном.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Як йдеться в повідомленні, поїзди сполученням до Херсона зупинятимуться у Миколаєві. Доправлення пасажирів до Херсона здійснюватиметься автобусами.

"Всіх пасажирів, які прямували до Херсона та вимушено зупинились в Миколаєві через ворожий обстріл інфраструктури, залізничники разом з Херсонською ОВА успішно пересадили в автобуси в Миколаєві та доправили в місто", - розповіли в "Укрзалізниці".

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У пресслужбі також зазначили, що залізничні ремонтні бригади вже виїхали на відновлювальні роботи.

"До зворотного рейсу плануємо відновити залізничне сполучення", - додали в "Укрзалізниці".