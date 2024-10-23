БЭБ нашло крупную партию контрафактных электронных сигарет: их завозили из ЕС

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области разоблачили распространение контрафактных электронных сигарет. Их завозили в Украину из ЕС вне таможенного контроля.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что группа лиц организовала поставки электронных сигарет в пунктах пропуска Львовской и Волынской областей вне таможенного контроля.

Одноразовые электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости для электронных испарителей продавали в группах в мессенджере "Telegram".

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Подакцизная продукция попадала на территорию Украины от поставщика, находящегося на территории одной из стран ЕС.

Детективы БЭБ провели обыски в транспортных средствах, складах и по адресам проживания фигурантов.

Изъято более 17 тыс. шт. электронных сигарет, жидкости к ним, устройства для электронных испарителей и тому подобное.

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В БЭБ сообщили, что ориентировочная стоимость изъятых подакцизных товаров составляет более 11 млн грн.

Напомним:

БЭБ на Львовщине изъяло сигаретную линию, которую пытались незаконно экспортировать в Чехию.