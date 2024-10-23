Счетная палата обнаружила необоснованно завышенные пенсии

Счетная палата провела аудит ПФУ и подтвердила, что в условиях войны и ограниченных ресурсов правительству удалось обеспечить стабильность работы пенсионной системы, одновременно обнаружила несовершенство законодательства относительно завышенных пенсий.

Об этом сообщает Минсоцполитики.

В частности, осуществлена своевременная выплата пенсий для более 10 млн пенсионеров, и проведены запланированные перерасчеты.

Как говорится в сообщении, обеспечение устойчивости пенсионной системы стало возможным благодаря средствам Проекта РЕАСЕ, в частности, и правительства США, которые позволили возместить почти половину расходов на выплату всех пенсий и в полном объеме возместить обязательства государственного бюджета перед ПФУ ($12,7 млрд).

Реклама:

"Счетная палата отметила позитивные изменения в системе контроля за выплатами. Новые механизмы верификации пенсионных выплат позволили значительно уменьшить риски переплат и нецелевого использования средств", - отметили в министерстве.

В то же время, в ходе аудита выявлены факторы, отягощающие бюджет ПФУ.

В частности, несовершенство законодательства по вопросам пенсионного обеспечения некоторых категорий пенсионеров, лиц, проживающих в зонах радиоактивного загрязнения и лиц с инвалидностью. Это приводит к подаче судебных исков для получения необоснованных повышенных пенсий.

Реклама:

Напомним:

По состоянию на 1 октября 2024 года, по сравнению с прошлым годом, средняя пенсионная выплата номинально выросла на 9,4%, но реально, с учетом инфляции, - на 0,7%.