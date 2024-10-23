Россию снова не внесли в "черный" список FATF – источники

Международная группа по противодействию отмыванию денег (FATF) 22 октября в очередной раз не смогла включить Россию в "черный" список.

Об этом ЭП сообщили источники, ознакомленные с ходом заседания соответствующего органа FATF, который заседал в Париже.

По итогам заседания, которое проходит трижды в год, страны-члены FATF не смогли прийти к консенсусу о включении России в "черный" список. О соответствующих мерах Украина неоднократно просила организацию начиная с апреля 2022 года.

В 2022 году FATF публично объявила, что считает российскую агрессию неприемлемой и противоречащей ее "основным принципам". В феврале 2023 года членство России в FATF бессрочно приостановили.

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FATF - это организация, основанная "Группой семи" (G7), в состав которой входят 39 стран (включая Россию, чье членство сейчас приостановлено). Кроме стран G7, в FATF входят такие государства, как Китай, Индия, Южноафриканская Республика, которые пока воздерживаются от введения санкций и ограничений против России.

Интересно, что последнее заседание FATF, во время которого рассматривали включение России в "черный" список, совпало по времени с саммитом стран БРИКС, который проходит в российской Казани.

"Черный" список FATF

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"Черный" список включает те страны, которые, по мнению FATF, имеют „существенные стратегические недостатки" в их нормативно-правовом регулировании борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Страны, включенные в "черный" список, представляют существенные уголовно-правовые риски для финансовых систем, поэтому взаимодействие с ними почти не происходит.

Включение страны в "черный" список усложняет ей возможности для международной торговли и проведения межгосударственных финансовых транзакций. Любые операции с резидентом страны из "черного" списка проходят усиленный финансовый контроль и мониторинг.

Сейчас в "черном" списке FATF находится 3 страны: Северная Корея, Иран и Мьянма.

Оснований для включения становится больше

Накануне о рассмотрении включения России в "черный" список FATF сообщило издание Politico. Там отметили, что на соответствующем решении настаивают представители Украины.

Оснований для внесения РФ в "черный" список, пока много. Среди последних, которые на рассмотрение FATF предоставила украинская сторона - тесное сотрудничество России со странами из "черного" списка, такими как Иран и Северная Корея, а также финансирование РФ частных милитарных группировок, таких как "Группа Вагнера", и их противоправной деятельности.

Кроме этого, украинская сторона просила обратить внимание на роль Телеграмм-каналов и криптовалютных операций, которые способствуют финансированию Россией терроризма и отмыванию денег, полученных от похищенных у Украины товаров, в частности зерновых и минералов.

Накануне заседания FATF ЭП обращалась к уполномоченному Президента Украины по вопросам санкций Владиславу Власюку относительно перспектив включения России в "черный" список.

"Да, этот вопрос действительно на повестке дня. Мы постоянно предоставляем новые доказательства того, что РФ нарушает санкции ООН, в частности во взаимодействии с Северной Кореей", - отметил он.

В феврале 2024 года также состоялось заседание FATF, во время которого Россию тоже не включили в "черный" список организации. Тогда с соответствующим призывом к FATF обращались украинские чиновники.