Россияне отказались давать правительству РФ в долг 4 миллиарда долларов

Минфин РФ признал оба первичных аукциона по продаже облигаций федерального займа РФ на 4 миллиарда долларов несостоявшимися.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

23 октября Министерство финансов России попыталось продать облигации федерального займа (ОФЗ) на двух аукционах для привлечения денег. Продавали два типа облигаций на общую сумму более 560 миллиардов рублей (около 4 миллиардов долларов). Но из-за того, что не было покупателей, которые согласились бы на предложенные цены, эти аукционы не состоялись.

По мнению аналитиков "Интерфакс", такая ситуация на внутреннем долговом рынке сложилась вследствие выставления участниками рынка заявок на покупку с агрессивными уровнями доходностей на фоне опасений относительно того, что повышение ключевой ставки ЦБ РФ может не ограничиться отметкой 20% годовых.

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Так, процентные деривативы в настоящее время уже закладывают ключевую ставку ЦБ РФ на уровне 21% годовых. Таким образом, участники денежного рынка прогнозируют повышение ключевой ставки до 21% годовых (с нынешних 19%) либо уже на заседании Банка России в эту пятницу, либо на ближайших заседаниях, если ставка будет повышена лишь до 20%.

На фоне этих ожиданий наблюдается заметное снижение котировок ОФЗ на вторичном рынке, что привело к переоценке инвесторами ценовых уровней спроса и на первичном рынке. Однако Минфин РФ счел эти ценовые уровни неприемлемыми и не стал размещать бумаги на аукционах по сложившимся уровням.

При этом, как сообщалось ранее, Минфин РФ существенно увеличил план по размещению ОФЗ на IV квартал этого года по сравнению с предыдущими кварталами.

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После слабого выполнения планов заимствований во II и III кварталах в октябре-декабре ведомство планирует разместить бумаги объемом до 2,4 трлн (17 миллиардов долларов) по номинальной стоимости. За первые четыре аукционных дня октября Минфину удалось продать облигации лишь на 73,84 млрд рублей (730 миллионов долларов).

Напомним:

Центробанк РФ 13 сентября в седьмой раз повысил ключевую ставку с июля 2023 года до 19%.