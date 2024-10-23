Минэкономики расширило перечень сельхозтехники, за которую аграриям компенсируют 25%

Минэкономики расширило перечень сельхозтехники и оборудования украинских производителей, за приобретение которой аграрии могут получить компенсацию 25% стоимости от государства.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Теперь в программу входят 11 771 единица техники от 133 украинских предприятий.

"Еще 7 новых предприятий по производству сельскохозяйственной техники и оборудования приняли участие в государственной программе. Перечень украинской техники, за приобретение которой государство компенсирует аграриям 25% от стоимости, увеличился на 324 позиции и составляет почти 11,8 тыс. наименований", - отметила Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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В министерстве напомнили, чтобы воспользоваться госпрограммой поддержки и получить 25% компенсации стоимости за приобретенную технику или оборудование, агропроизводитель должен выбрать поставщика из Перечня на сайте Минэкономики, приобрести необходимую технику и подать в уполномоченный банк заявку и подтверждающие документы.

Напомним:

Министерство экономики утвердило первый перечень техники и оборудования отечественного производства, покупателям которых государство будет возвращать 15%. В него вошла продукция девяти украинских производителей.

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