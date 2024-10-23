Путин продвигает идею зерновой биржи БРИКС, чтобы избавиться от зависимости от доллара

Владимир Путин на саммите стран БРИКС в Казани призвал открыть зерновую биржу БРИКС и подумать над возможностью трансформации ее в полноценную товарную биржу.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Инициатива зерновой биржи, которая может позволить торговать зерном без использования доллара, была заявлена в конце 2023 года Союзом экспортеров зерна, а позже получила поддержку Путина.

"Ряд государств БРИКС входит в число крупнейших мировых производителей зерновых, зернобобовых и масличных культур. В связи с этим предложили открыть зерновую биржу БРИКС, которая будет способствовать формированию справедливых и предсказуемых ценовых индикаторов на продукты и сырье с учетом ее особой роли в обеспечении продовольственной безопасности. ", - сказал Путин.

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По его словам реализация этого начинания поможет защитить национальные рынки от негативного внешнего вмешательства, спекуляций и попыток вызвать искусственный дефицит пищевых продуктов.

"Со временем можно было бы подумать и о трансформации зерновой биржи в полноценную товарную биржу", - добавил он.

Напомним:

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Страны БРИКС поддержали инициативу РФ по созданию зерновой биржи объединения и начинают работу в этом направлении.