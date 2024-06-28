В БРІКС підтримали ініціативу РФ про створення власної зернової біржі

Країни БРІКС підтримали ініціативу РФ щодо створення зернової біржі об'єднання та розпочинають роботу в цьому напрямку.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

Представники міністерств сільського господарства підтримали російську ініціативи зі створення зернової біржі БРІКС, де вони країни-члени зможуть розраховуватися в національній валюті

Повідомляється, що країни БРІКС зараз становлять близько 30% всіх орних земель світу. Вони спільно виробляють близько 40% зернових культур, 50% риби, 50% молочної продукції в усьому світі.

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Країни п'ятірки БРІКС на кінець 2023 року виробляли 1,17 млрд тонн зернових на рік (42% світового виробництва), а споживали 1,1 млрд тонн (40%).

Також зазначається, що на країни групи припадає 348 млн тонн збору пшениці на рік (44% світового виробництва), споживання - 323 млн тонн (41%).

Виробництво кукурудзи, яка здебільшого використовується для кормів у тваринництві, сягає 482 млн тонн (39% світового виробництва), споживання - 442 млн тонн (37%).

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В повідомленні йдеться, що усі міністри сільського господарства зійшлися на думці необхідності інтеграції наших процесів для взаємного розвитку.

Також вони обговорили питання, пов'язані з розширенням торгівлі, розглядом взаємних тарифних бар'єрів і фітосанітарних умов, які наразі має кожна країна, та необхідності уніфікації цих напрямів.

Нагадаємо:

До міждержавного економічного союзу БРІКС з 1 січня приєднались п’ять держав: Єгипет, Іран, Саудівська Аравія, ОАЕ та Ефіопія.