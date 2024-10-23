Акции McDonaldʼs упали после отравлений бургерами в США

Getty Images

Акции McDonaldʼs упали почти на 7% после того, как вспышка кишечной палочки, связанная с бургерами Роял Чизбургер сети ресторанов, привела к смерти одного человека и заболеванию 49 человек в США.

Об этом сообщает CNBC.

Во вторник, 22 октября, акции McDonaldʼs упали примерно на 7% во время внебиржевых торгов. В своем заявлении во вторник McDonaldʼs сообщила, что принимает быстрые и решительные меры после вспышки кишечной палочки в некоторых штатах.

Компания заявила, что начальные результаты продолжающегося расследования показывают, что некоторые заболевания могут быть связаны с нарезанным луком - или свежим луком, нарезанным тонкими ломтиками - который используется в бургере и поставляется одной компанией, обслуживающей три распределительных центра.

Реклама:

McDonaldʼs поручил всем местным ресторанам убрать нарезанный лук из своих поставок и приостановил распространение этого ингредиента в ряде регионов. Гамбургеры Quarter Pounder будут временно недоступны в нескольких западных штатах, включая Колорадо, Канзас, Юту и Вайоминг, а также в некоторых других штатах, сообщил McDonaldʼs.

Президент McDonaldʼs USA Джо Эрлингер заявил в видеообращении, что вспышка не коснулась большинства штатов, а также других продуктов компании из говядины, включая чизбургер, гамбургер, Big Mac, McDouble и двойной чизбургер. В этих сэндвичах используется другой тип лука.

В CDC заявили, что количество людей, пострадавших от вспышки, "вероятно, намного выше", чем сообщалось до сих пор. Агентство заявило, что это связано с тем, что многие люди выздоравливают от инфекции E. coli, не проводя тестирование или не получая медицинской помощи.

Реклама:

Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) сообщили, что в период с 27 сентября по 11 октября было зарегистрировано 49 случаев отравления в 10 штатах, большинство из которых - в Колорадо и Небраске. По меньшей мере 10 человек были госпитализированы, один человек в Колорадо умер.

Напомним:

McDonald's удаляет технологию заказа на основе искусственного интеллекта (ИИ) из своих ресторанов в США после того, как клиенты поделились комическими неудачами в Интернете.